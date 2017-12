El pessebre monumental de Manresa té la fesomia de Rajadell

Fins al 7 de gener, l´Espai7 del Casino de Manresa acull el pessebre monumental del Grup Pessebrístic de Manresa, que en l´edició passada, la quinzena amb estada al Casino, va batre rècord de visites, amb 16.255 persones. Avui, a les 7 de la tarda, se´n farà la inauguració.

Enguany, el pessebre monumental té la fesomia de Rajadell, poble del qual reprodueix el nucli vell. Els seus autors procuren oferir cada any un pessebre renovat. A més a més, la venda de les parts més personalitzades als municips protagonistes els serveix com a font d´ingressos.

Vidal Orive ha codirigit el pessebre amb qui n´ha estat el director els darrers quatre anys, el malaurat Josep Maria Cots, que va morir l´agost passat. La feina, com fan habitualment, va començar passades les festes, el febrer. En aquesta ocasió, el pessebre monumental l´acompanyaran una vintena de diorames. Orive remarca que, com que «hi ha molta pedra picada, hi haurà un picapedrer» i que «ens hem fet tips de fer baranes per als balcons i balconets». La part elèctrica també hi té una importància cabdal per fer que es faci de dia i de nit i que surtin els dimonis, que és una de les parts que agrada més als infants.

Es pot visitar de dimarts a dissabte, de 18 a 21 h; diumenge, d´11 a 14 i de 18 a 21 h; el 24 i 31 de desembre, d´11 a 14 i de 18 a 20 h, i el 25 i 26 de desembre i 1 de gener, de 18 a 21 h