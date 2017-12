Pobles que semblen trets d'un conte de Nadal

Són llocs que es queden gravats a la retina. Estampes que poden il·lustrar qualsevol conte nadalenc, ja sigui pels seus imponents castells medievals, per les seves casetes màgiques o per ser el bressol del famós i bonàs Santa Claus. Hi ha pobles al món que semblen sortits de les pàgines dels relats dels germans Grimm, alguns són lluny de les nostres fronteres i altres més a prop del que pensem. Aquí deixem una selecció d´alguns dels més bells.



1. Sos del Rey Católico – Aragó

Carregat d´història, aquest poble d´Aragó és un lloc perfecte per passar-hi uns dies el desembre o per les festes de Nadal. Malgrat el fred, perdre´s pels carrerons medievals que van a parar al Palau Sada, lloc on va néixer Ferran el Catòlic –per això la localitat, en el seu origen anomenada Sos, prengués tan il·lustre cognom–, és tota una experiència, i on es poden contemplar les seves muralles i esglésies, a més de la mítica plaça de la vila. S´hi troben algunes pastisseries tradicionals on es pot comprar el seu més preuat menjar, la xocolata.

Oficina de turisme: carrer Madrigal Altas Torres, 0

Mail: turismo@sosdelreycatolico.com

Tel: 695 28 05 45 / 646 21 63 46

Què es pot veure: visites guiades al palau de Sada i a la vila amb el seu recinte emmurallat; l´església de San Martín de Tours i l´església de San Esteban.

On es pot menjar: La cocina del principal 948 888 348. Especialitat: carns a la brasa, bolets i caça.



2. Romanievi – Finlàndia

Romanievi és la capital de Lapònia, la porta d´entrada a un dels llocs més espectaculars del planeta i, per descomptat, la ciutat de Santa Claus. És allà on els més aventurers i els més petits poden anar a conèixer el barbut més estimat del Nadal, ja que viu a tan sols vuit quilòmetres del centre de la ciutat. Durant aquestes dates, gaudir d´una bona aurora boreal és més que probable, encara que el més recomanable és anar-hi amb roba d´abric, ja que les temperatures poden ser de sota zero.

Oficina de turisme: Lordi´s Square Maakuntakatu 29-31

Mail: travel.info@rovaniemi.fi

Tel: +358 - (0)16-346 270

Què es pot veure: Centre de Ciències Àrtic Arktikum; Ranua Wildlife Park, a una hora de la ciutat, i l´Arctic SnowHotel.

On es pot menjar: Santa´s Salmon Place

Tel: +358 46 9585169. Especialitat: salmó fresc al forn en tradicional lapó amb llar de foc.



3. Pedraza – Segòvia

Aquesta localitat va ser protagonista de l´anunci de la Loteria de Nadal del 2013, encara que la seva història ve de lluny. Situada a la província de Segòvia, és una vila emmurallada i ha estat declarada en més d´una ocasió com un dels pobles medievals més bonics d´Espanya. En els seus límits amaga moltes històries, com que al castell que hi van aixecar els àrabs s´hi va refugiar el califa de Còrdova Abderraman III.

Oficina de turisme: c/ Real, 3

Mail: turismo@pedraza.info

Tel: 921 508 666

Què es pot veure: porta de la vila i presó medieval; Plaza Mayor i Calle Real, i el castell de Pedraza.

On es pot menjar: El jardín. 921 50 98 62 Especialitat: xai i garrí rostit.



4. Eguisheim – França

Situat a la regió d´Alsàcia, els car-rerons d´aquest petit poble francès són tot un espectacle. Està catalogat com un dels municipis més bells de França i, a més, és el bressol del vi alsacià, amb denominació d´origen. Les seves muralles, els seus balcons coberts de flors i plantes, i les seves cases típiques alsacianes són l´atractiu principal del lloc, que per Nadal acull un típic mercat a la Place du Marché i Place Mgr Stumpf. L´artesania i els dolços són el seu reclam.

Oficina de turisme: 22A Grand-Rue

Tel: 333 89 23 40 33

Què es pot veure: muralles amb doble fortificació (Rue du Rempart); diferents fonts, d´estil renaixentista (plaça del Mercat); església de Saint-Pierre et Saint-Paul, i castell de Bas d´Eguisheim.

On es pot menjar: Au Vieux Porche. 03 89 24 01 90

Especialitat: Formatges i vins casolans.



5. Frías – Burgos

Aquesta localitat burgalesa és aclamada per la seva bellesa i història. Apareix citada per primera vegada en textos de la segona meitat del segle IX. Amb sepulcres rupestres al voltant de la parròquia de Sant Vicenç, els furs i senyorius van ser essencials en la seva història. Així, és la ciutat més petita d´Espanya i senyoriu dels contestables de Castella. Fer una volta pels seus carrerons i visitar el seu castell medieval, situat al capdamunt de la localitat, són activitats per a una perfecta estampa de Nadal, especialment si tot està coberta de neu.

Oficina de turisme: carrer del Castillo, 20

Mail: turismo@ciudaddefrias.com

Tel: 947 35 80 11

Què es pot veure: castell; parròquia de San Vicente Mártir; Museu Etnogràfic; cascada de Tobera i pont de Frías.

On es pot menjar: Mesón Fridas - 947 357 243

Especialitat: xai de Burgos i caça de temporada.