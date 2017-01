C-55: ni una carretera

No podem saber si la dona embarassada de Castellgalí que no va poder arribar pels seus propis mitjans a l'hospital perquè la C-55 estava col·lapsada hauria acabat perdent la criatura igualment si no hagués hagut de perdre temps recorrent a una ambulància que va avançar com va poder per l'embús. Sí que podem saber que quedarà amb el dubte i que va passar un mal tràngol que no hauria hagut de passar. També sabem que molta gent de Castellgalí, i en general del Bages sud, té problemes amb visites mèdiques o cites laborals a què no pot arribar a l'hora perquè un embús imprevist a la C-55 els deixa atrapats. L'actual configuració de la carretera crea aquestes situacions amb molta més freqüència que abans. Ha caigut el nombre d'accidents mortals, i això és molt important, però una carretera que no ofereix la seguretat que hi podràs passar no és ni una carretera.