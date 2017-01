recapitular al bus

El primer mes de funcionament de la nova concessió de la línia de bus de Manresa a Barcelona, ara en mans de la Hispano Igualadina i la seva matriu Monbus, ha estat un rosari d'incidències que han generat una gran irritació entre els usuaris. Els problemes que expliquen els viatgers habituals van des de xofers que no coneixen la ruta fins a vehicles que es queden sense netejavidres; l'empresa, per la seva banda, insisteix que la majoria d'expedicions funcionen correctament, alhora que avisa que els horaris estipulats són molt difícils de complir amb les condicions de la carretera, que hem de recordar que, en la majoria dels viatges, inclou la inefable C-55. Arribats a aquest punt, es fa difícil fer una valoració estadística fiable de fins a quin punt la línia és deficient. Però sí que hi ha elements per concloure que cal una revisió a fons del servei, amb plantejaments realistes sobre horaris, vehicles i nombre de viatges. El bus de Barcelona és crucial per a Manresa i ha de funcionar. Les parts implicades haurien de recapitular i garantir un servei que satisfaci els ciutadans.