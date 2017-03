Althaia en la futura facultat de medicina

Althaia, la institució sanitària que engloba l´atenció hospitalària a Manresa, acaba d´entrar conjuntament amb l´ens homòleg osonenc, el Consorci Hospitalari de Vic, al patronat de la Facultat de Medicina de la UVic-Universitat Central de Catalunya, que el curs que ve començarà a impartir el primer curs del grau de Medicina, una fita important per al conjunt que formen la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Universitària Balmes. Els directors generals dels dos ens hospitalaris, Manel Jovells i Pere Soley, s´incorporen com a vocals a un consell del qual formen part també regidors de l´Ajuntament de Manresa i de Vic i els màxims responsables de les dues FUB i de la mateixa federació.

La incorporació d´Althaia a aquest patronat és, estrictament considerada, una formalitat derivada del fet que la UVic-UCC ha contret el compromís públic que la nova Facultat de Medicina tindrà unitats docents a les dues ciutats. Si ha de tenir unitats docents a Manresa, el conglomerat hospitalari de la ciutat no en pot estar al marge. De fet, l´ensenyament de la Medicina és cada cop més indestriable dels grans centres hospitalaris que proporcionen la formació pràctica i l´expertesa que no es pot obtenir a les aules. Tanmateix, aquesta aparença de simple formalitat no hauria d´amagar el fet que és en aquest Patronat on es concretarà quina i quanta activitat de la Facultat se situa en cada una de les dues seus, un element crucial que, fins ara, roman en l´ambigüitat. És evident que, per a les dues ciutats, atreure el màxim d´activitat docent té moltíssim interès. Fins ara, els responsables han tingut molta cura de mantenir amb total reserva un repartiment que tard o d´hora caldrà abordar, per bé que el que començarà el setembre tot just és el primer curs i caldrà que passin anys per desplegar tot l´aparell pedagògic que requereix una Facultat de Medicina moderna, de manera que aquest repartiment no es negociarà i es tancarà un dia decisiu, sinó que s´anirà escrivint amb el temps.

Des de la perspectiva manresana, és ben clar que la Facultat de Medicina és un projecte llargament perseguit per la UVic molt abans de la federació amb la FUB i que, per tant, li´n correspon un lideratge que ja s´està expressant en els projectes de construcció d´equipaments presents i futurs a la capital d´Osona; però no és menys evident que la nova facultat tindrà a Althaia i a Sant Joan de Déu un hospital que supera de molt en dimensions i en nivell d´especialització el seu homòleg osonenc i que, de fet, ja fa temps que és un centre universitari a través del profitós acord de formació que manté amb la Universitat Internacional de Catalunya. El pes real i el nivell assistencial d´Althaia hauria de fer-se notar en la configuració del mapa docent. De fet, el principal actiu formatiu que tindrà la nova facultat a mitjà termini serà la potència de Sant Joan de Déu. Aquesta és una realitat que no es pot ignorar. L´articulació que adquireixin els nous estudis i el seu desplegament territorial ha de contemplar aquesta evidència. Altra cosa podria tenir sentit políticament a Vic, però no en tindria acadèmicament, que és el que ha d´importar més.