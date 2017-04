una festa al centre

Sense tenir-ne una voluntat expressa, el Centre Històric de Manresa, o Barri Antic com se n'havia dit sempre, ha celebrat aquest cap de setmana passat la seva festa major. De fet, no era tal cosa, sinó una combinació d'actes que coincidien i s'escampaven pel sector. Però en la pràctica, l'efecte que va produir veure aquest programa sobre el terreny va ser una evocació del que hauria pogut ser una festa major que no hem pogut veure mai. El Barri Antic és gran i prou divers per agrupar sectors que celebren les seves pròpies festes. Però aquesta realitat perfectament plausible no hauria de ser incompatible amb el fet que tot el barri fes visible les seves dimensions i la seva potència promovent un programa d'actes conjunt que donés vida a tot el sector durant uns dies. El Barri Antic, ara Centre Històric, és percebut com un sector decrèpit i en declivi irreversible. No és completament fals, però tampoc és només així: també és ple de vida, i és veient-lo i celebrant-lo tot en conjunt com es veuria més clarament.