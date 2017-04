Reviure la colònia

La Generalitat ha declarat la colònia Pons Bé Cultural d'Interès Nacional, un objectiu que l'Ajuntament de Puig-reig havia perseguit llargament i que confia que facilitarà l'obtenció de fons per recuperar la colònia més notable de les set que hi ha al terme, un patrimoni que és alhora valuosíssim i alhora un llast molt pesant per a l'Ajuntament. La colònia industrial és un model de producció i d'ordenació social que té a Catalunya un dels seus màxims exponents, i en pocs llocs s'exhibeix amb tan esplendor com a Cal Pons. La nissaga manresana que dóna nom al complex inaugurà la fàbrica el 1880, i durant els vint anys posteriors va construir un poble que durant dècades fou més puixant que el mateix Puig-reig. No en va, l'església va ser nomenada la catedral de l'alt Llobregat, i el conjunt és ple de mostres remarcables d'arquitectura medievalista i neogòtica. Plenament vigent fins als seixanta, i activa encara en temps tan recent com els vuitanta, avui és memòria viva i patrimoni ple de potencial. Tornar-li la vida és un repte enorme, però també un objectiu engrescador.