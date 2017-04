la gravació rebota

La gravació d'amagatotis del secretari d'organització del PDeCAT, David Bonvehí, mentre era en un dinar en un restaurant de Manresa amb càrrecs locals del partit ha tingut un efecte rebot inesperat. L'alcalde Valentí Junyent ha pres una decisió després d'escoltar l'àudio que han difòs els mitjans de comunicació en el qual sortia la número 2 del seu govern, Mireia Estefanell, cap de files d'Esquerra, partit amb què CDC comparteix un govern de coalició a l'Ajuntament de Manresa, comentant amb l'excap de files republicà Pere Culell si ja havia enviat un whatsapp a Oriol Junqueres per informar-lo. Junyent considera que aquesta manera de fer no s'adiu amb la confiança que cal per dur plegats el timó de l'administració municipal i ha dit amb totes les lletres que Mireia Estefanell ja no té la seva confiança. Esquerra afirma en un comunicat que no té cap tipus de relació amb la gravació, però potser el primer que hauria de preguntar-se és si els comunicats comuniquen o incomuniquen.