Enramades fortes

Sallent va inaugurar ahir unes Enramades que enguany van a l´alça. Dels deu espais que es van engalanar el 2016, en aquesta edició s´ha passat a disset, amb alguns carrers i places que es reincorporen després d´un parèntesi, i d´altres que s´estrenen en aquesta festa més que centenària. A principi d´any, però, les perspectives no eren tan optimistes i va ser, precisament, el temor a una davallada el que va esperonar els qui són al capdavant a moure cel i terra i engrescar veïns i entitats a implicar-s´hi. El resultat final és altament positiu, però alhora la situació ha estat un senyal d´alerta. Un tradició tan especial com la de la Festa de les Enramades de Sallent mereix una implicació àmplia i continuada dels sallentins i sallentines, i no que tot es carregui sobre unes quantes esquenes. Més enllà dels orígens o el significat de la festa, no hi ha cap dubte que els anys l´han convertit en una tradició singular i en un dels elements identificatius del municipi, motiu per sentir-se´n orgullosos. Val la pena, doncs, que en anys vinents no se salvi per la campana.