E l nombre d'immigrants s'estabilitza a Manresa. Una lleugera pèrdua en el balanç de l'any. Una conseqüència de diferents canvis econòmics del país, i fins i tot dels països d'origen. Una estabilitat que també fa intuir que el nouvingut es troba amb una societat que l'acull amb uns mecanismes relativament bons. Manresa, i Catalunya, és un atractiu per a immigrants que vulguin venir-hi a treballar, però ni les ofertes no són les que eren abans de la crisi, ni la incipient remuntada de l'atur fa que hi hagi grans borses de treballadors per ocupar. El mercat laboral s'està resituant, i, de moment, s'omple de les persones que ja figuraven a l'atur i de les noves fornades de treballadors amb formació (en els darrers mesos aquest diari ha explicat els casos d'escoles i universitats que ofereixen formació professional o d'engi-nyeria i que ocupen tants alumnes com aproven). La immigració s'estabilitza i caldria aprofitar aquests anys de destensió per repensar la ciutat de tots. Aquest és un debat permanent.