Despujolitzar

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat, amb l'abstenció dels grups del govern, retirar dels espais municipals les plaques que donen fe de la seva inauguració per part de Jordi Pujol i Soley, llavors President de la Generalitat i fins fa un temps Molt Honorable Senyor. Totes dues coses eren certes el dia que es va celebrar el corresponent acte inaugural: Pujol era president i rebia el tractament protocol·lari de Molt Honorable. I això és el que es va fer constar. Però Jordi Pujol i Soley ha deixat de ser una figura emblemàtica en positiu i ha passat a ser-ho en negatiu. Un dia va emetre un comunicat en què reconeixia diners amagats a l'estranger, ocults a la Hisenda espanyola i escamotejats del deure fiscal, i es va convertir sobtadament en una mena d'empestat. El degoteig, o potser caldria dir la cascada, de notícies sobre els negocis de la seva descendència, no l'ha ajudat gaire, i ja només faltava que la seva esposa entrés en el cercle de la sospita i de l'escarni.

Recordo el cas d'un poble que va ser visitat pel matrimoni Pujol-Ferrusola uns mesos abans del fatal anunci. Van ser molt ben rebuts, magníficament acollits, per un veïnat amb un fort sentiment nacionalista. Al cap d'uns dies la façana del centre social es va decorar amb un panell amb profusió de fotografies de la visita. Tothom que hi apareixia al costat dels personatges n'estava la mar de cofoi. Llavors va arribar la notícia del comunicat sobre la deixa deixada a l'estranger, i aquell panell ple de fotografies va desaparèixer discretament. Es va practicar una operació de desmemòria selectiva, aquest recurs de la ment humana que ens ajuda a tirar endavant i aparcar els disgustos. També s'haurien pogut treure discretament plaques a Manresa, però suposo que algú se n'hauria adonat i hauria qüestionat el procediment.

¿Es produirà una allau de mocions als ajuntaments per anar retirant les plaques on consti el nom del Molt Deshonorat? Del que s'ha vist a Manresa, ni postconvergents ni republicans no tenen pressa. Durant 23 anys de presidència se'n va fer un fart, d'inaugurar. I a les carreteres no hi posen plaques, però sí que es fa als pavellons, escoles, camps de futbol, centres cívics... Sense comptar instal·lacions d'empreses, associacions i institucions diverses. ¿Desapareixeran totes aquestes plaques, que potser són milers? ¿Les canviaran per una altra on només consti el nom de l'alcalde? I aquestes, ¿les trauran si un dia l'alcalde és deshonorat?