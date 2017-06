patum MÉS OBERTA

Berga ha celebrat una de les Patums amb més novetats dels darrers anys. El sorteig de 152 salts de plens es presentava com una prova de foc per a les responsables del govern de la CUP. S'ha palesat que la mesura ha tingut una bona acollida i ha estat un encert. Ha fet més accessible convertir-se en un dels emblemàtics dimonis del Corpus berguedà tant per als de fora com per als berguedans, que amb aquest sistema obert s'han estalviat haver de demanar el salts. Ara caldrà veure si la mesura ha vingut per quedar-se o bé s'articulen altres fórmules també de participació. Dependrà –segurament– de com es tanqui la crisi de la colla de vestidors de plens. Malgrat la tensió acumulada aquests mesos hi ha hagut una treva per tenir la festa en pau: tothom hi ha posat seny i un plus d'esforç i treball perquè tot anés rodó. Un cop fet el balanç de la celebració, clarament positiu, caldrà posar de nou fil a l'agulla per tancar un episodi que ha servit per obrir la festa i fer la reorganització interna de les colles.