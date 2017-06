canvis al congost

El Bàsquet Manresa va fer ahir un pas important per a la seva renovació en presentar com a nou director esportiu Román Montañez, exjugador amb llarga experiència i coneixement de la casa, i en desplaçar el fins ara titular del càrrec, Pere Romero, a reforçar la gestió de l'esport base, un terreny en què el club té molt per avançar i molt per renovar. La incorporació de Montañez havia estat publicada per aquest diari, com també la incorporació de Jordi Singla, excapità de l'equip, al consell executiu, però no s'han reconegut fins ara. El consell executiu és un òrgan de direcció constituït sobre la marxa i que ara, en absència de president, exerceix el veritable control de l'entitat. Es troba a faltar una mica de rigor formal i de transparència en la creació, composició i autoinvestidura del consell, però hem de suposar que és fruit de la provisionalitat que imposa el desconeixement d'on competirà el club la temporada que ve. En tot cas, s'ha donat un primer pas important per a una nova etapa que aquesta setmana pot viure moments clau.