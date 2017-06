banc de cooperació

El Banc dels Aliments de Barcelona tindrà un centre de distribució diferenciat del de la capital catalana a Manresa, on es portaran els productes que hauran de ser distribuïts pel Bages, el Moianès i el Berguedà. D'aquesta manera, els operadors d'aquestes tres comarques no hauran d'anar a Barcelona i faran un substancial estalvi en costos de temps i de transport. El punt de distribució ha estat des de fa anys en la ment del delegat del Banc, Jaume Torras, i ha estat possible gràcies a una àmplia xarxa de col·laboracions que inclou, de forma destacada, sor Lucía i la Fundació Rosa Oriol, Càritas, La Caixa i l'Ajuntament de Manresa, que paga el lloguer de la nau de l'antiga Pirelli on s'ubica el nou servei. Aquest avenç en el funcionament de la xarxa de solidaritat de la Catalunya Central demostrarà la seva eficiència i serà un argument a favor de la voluntat de Manresa de ser un puntal de la prestació de serveis en aquesta part del país, i serà un avenç pràctic important que demostrarà el potencial que té la cooperació i la suma d'esforços en favor d'un bé comú.