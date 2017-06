una cova millor

L'església de la Cova de Manresa i, sobretot, la coveta, amb tot el simbolisme que aporta el fet que de forma molt versemblant en aquell punt -o en altres de similars d'aquella llarga balma del Cardener- el futur sant Ignasi va embastar la doctrina que posteriorment concretaria en el llibre fundacional dels jesuïtes, constitueixen un atractiu per al món ignasià que no necessita complements. Però per al turista interessat en el món de la religió en general, la visita a un dels punts originaris de la cosmovisió del sant necessita alguns al·licients més. La inversió realitzada per disposar d'aquests al·licients és, en aquest sentit, una gran notícia i un pas endavant. Després de les millores introduïdes amb l'actualització de la coveta i de l'avantcova, ara dues sales ofereixen material ignasià de considerable interès i una botiga digna d'aquest nom. L'atractiu del complex ha guanyat molts punts. No seria sobrer que l'orde hi afegís algun element singular i valuós dels molts de què disposa a Roma, i que aquí lluirien molt més.