Quan el debat fa nosa

Fa uns dies l'Ajuntament de Manresa va aprovar en sessió plenària les noves retribucions dels seus regidors i alcalde, a partir d'un canvi de responsabilitats derivada, al seu torn, de la destitució de la tinent d'alcalde Estefanell i la renúncia per motius personals de la regidora Sánchez. Tant les noves tasques com les retribucions eren sobradament conegudes, de manera que l'afer semblava de tràmit, però va donar peu a una discussió. Un dels motius va ser que l'oposició es va queixar perquè, en un ple anterior, el govern havia rebutjat parlar de la remodelació tot i que ja havia estat decidida i publicada. Per tant, el debat arribava amb un ple de retard. I aquest debat sobre el calendari del debat es va endur una estona d'una sessió que va acabar sent llarga i feixuga.

D'aquell intercanvi d'opinions em va cridar l'atenció l'argumentari de l'equip de govern. La seva portaveu, Àuria Caus, del grup convergent, va argumentar que no en van parlar en el ple anterior perquè ja ho havien explicat tot, a bastament, als mitjans de comunicació i per tant els ciutadans n'estaven sobradament informats. I el nou primer tinent d'alcalde, el republicà Marc Aloy, va afirmar que tenien moltes ganes de treballar i poques ganes de marejar els ciutadans. És a dir: com que ja vam fer una roda de premsa i com que tenim molta feina, no cal que portem el tema a la institució que reuneix tots els representants de la ciutat, tant els que governen com els que són oposició, i que per tant és el lloc destinat a debatre els grans temes municipals. Salvant les distàncies, és el més semblant al parlament de la ciutat.

Una crisi de govern no es pot escamotejar al Parlament amb l'excusa que ja se n'ha informat a bastament als mitjans de comunicació. No es tracta d'això, es tracta de debat polític a les institucions, una cosa de vegades empipadora però sempre indispensable si creiem en el sistema democràtic malgrat les seves imperfeccions. L'alcalde Valentí Junyent ho va entendre i va tancar la discussió excusant-se com a govern per la manca d'aquell debat en el ple precedent. Punt final.

Aquest fet particular no deixa de ser anecdòtic, però forma part d'una ten-

dència general que ja no ho és tant: els governs intenten saltar-se les institucions representatives i s'estimen més entendre's directament amb els ciutadans a través dels mitjans. Així eviten el perill que l'oposició assenyali en què van coixos.