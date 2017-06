busos fora de lloc

El problema del malestar del comerç per la presència al carrer de Guimerà de Manresa de la parada del bus urbà més transitada de la ciutat reapareix periòdicament. Ara, una vegada més, un grup de botiguers es revolten fastiguejats pel soroll i el fum. És un tema recurrent que no tindrà solució fins que l'Ajuntament de Manresa no decideixi afrontar definitivament que el carrer de Guimerà és el tipus d'eix comercial que exigeix una qualitat urbanística incompatible amb els autobusos, especialment amb els de Manresa, enormes i una part d'ells sorollosos i contaminants fins a extrems que fan dubtar de la legalitat que hagin superat les ITV. En aquest tram del carrer, com a mínim les voreres són relativament noves i el trànsit hi és parcialment restringit. En l'altre tram els vianants passen per voreres infectes que serien intolerables en un polígon marginal, ja no diguem en el principal carrer comercial de la ciutat, i el trànsit hi és lliure. Aquesta és una assignatura pendent de forma integral, i els busos en són l'element més evident. Poden començar per aquí.