alces ideològiques

L'alcaldessa de Berga, la cupaire Montse Venturós, afirmava aquesta setmana en l'acte de balanç dels seus primers dos anys de govern que l'Ajuntament necessita «més feina que ideologia». L'afirmació va sorprendre perquè la noció que la ideologia es pot deixar al marge en un municipi és més aviat pròpia de la dreta, però s'entenia el sentit: en l'estat de necessitat en què es troba la ciutat, el que cal abordar és tan bàsic que és més fàcil estar-hi d'acord que fer-ho realitat efectivament. Per això sobta de forma especial la decisió de proporcionar alces per als alumnes de la pública i no per als de la concertada. Aquesta sí que és una decisió estrictament ideològica; extremadament ideològica. Si les alces són bones per a la salut dels alumnes, ho són per a tots, i estar matriculats en un lloc o en un altre no hauria de significar cap diferència. Negar una inversió ben modesta a uns nens i nenes pel simple fet que estan matriculats a la concertada és ideologia de la més dura i excloent. D'aquesta, efectivament, n'hauria de prescindir, i treballar per donar a tothom el que és bo per a tothom.