Màgia per aprofitar

La gran ilusión», del Mago Pop, té, a Manresa, el rècord de funcions d'un sol espectacle i el rècord de públic al teatre Kursaal. No és un miratge. La màgia viu un moment dolç, que l'ha convertit en un gènere amb fidels seguidors i practicants. A Manresa i comarca, també, i la mostra és l'Associació Màgia Central. Si bé el Mago Pop és la punta de l'iceberg més mediàtic i espectacular, el sector s'ha beneficiat de la popularització d'un gènere que aquest cap de setmana ha viscut a la capital del Bages una de les seves cites més importants: el Congrés Màgic Nacional, que ha reunit prop de 600 mags d'arreu del món que han competit entre ells, han assistit a classes magistrals i han pogut descobrir les darreres novetats dels fabricants de trucs de màgia. És cert que molts dels noms, primeres figures en la seva especialització, no són coneguts pel gran públic, però el gènere ha demostrat que, si té espai, guanya aficionats i guanya públic. I no només quan els noms més televisius treuen el cap. S'ha d'aprofitar.