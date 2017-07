violència al passeig

Diumenge passat, fa més d'una setmana, un grup d'una dotzena de menors, tots ells residents al centre l'Estrep, que acull a Sant Salvador joves en situació de risc d'exclusió social, va protagonitzar una agressió de violència gratuïta perseguint dos adults fins al Kursaal i apallissant-los fins al punt que un és a la UCI. El fet es produeix després d'altres situacions violentes protagonitzades per menors a la mateixa zona. Plou sobre mullat. A la zona hi ha inquietud. Aquest diari va interessar-se pel tema consultant els Mossos diumenge; la resposta va ser que no en tenien prou dades per informar-ne; la Policia Local no en sabia res; ahir, l'Estrep no donava explicacions i la direcció general d'atenció a la infància de la Generalitat afirmava no conèixer ni les edats dels detinguts, tot i que el Govern n'és el responsable; la Policia Local continuava sense saber-ne res. I mentrestant, una part de l'opinió pública s'encén i comença a parlar de patrulles ciutadanes. Si les policies i les administracions volen que el problema es vagi fent gran estan en el millor camí possible.