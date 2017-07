l'estrep, a la contra

Els centres com l'Estrep realitzen una feina imprescindible per donar una oportunitat a menors desvalguts. Però el fet que siguin víctimes no evita que entre els seus residents hi hagi joves que quan formen grups intimiden la ciutadania. De vegades només són percepcions, però les percepcions són importants. I de vegades són fets: provocacions, fatxenderia i petita delinqüència. Cal entomar-ho. Han passat deu dies des que uns menors identificats pels Mossos com a residents al centre van enviar un home a la UCI. Les policies els assenyalen també com els responsables d'intimidacions continuades des de fa anys. Deu dies després, l'Estrep obre la boca per afirmar que els seus interns no han fet res. En tot cas, ho decidiran els tribunals. Però en aquest moment tan delicat el que convé a l'Estrep i als invisibles responsables de la Generalitat és explicar, generar confiança i donar garanties que els seus nois no seran un problema. Gestionar les seves sortides amb realisme i prudència i evitar que la bona feina quedi estigmatitzada i es posi en perill tot el centre. De moment estan fent tot el contrari.