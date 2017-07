prevenció als camps

El segon ensurt important que el foc ha causat al Bages aquesta temporada, ahir a Avinyó, va presentar similituds importants amb el primer, a Sant Fruitós. Tots dos incendis van començar al costat d'una carretera (un camí rural en zona urbana en el cas de Sant Fruitós) i van escampar-se perquè els camps segats formaven una perfecta pista d'enlairament per a les flames, sense obstacles i sense les franges de seguretat que els responsables de la prevenció dels incendis aconsellen als pagesos. Que un camp llaurat es tanqui amb una franja neta de pocs metres no comporta cap pèrdua de producció, només suposa el cost en temps de treball que comporta crear-la. Aquests tallafocs poden ser molt útils per a aquest tipus d'incendis, que es van perfilant com els més habituals. L'administració no ha imposat encara una reglamentació obligatòria al respecte, però si els propietaris dels camps no s'avenen a introduir aquesta prevenció, potser caldrà que s'acabi imposant, pel bé de tots.