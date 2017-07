La leb espera l'icl

Aquest any, els despatxos no salven el Manresa. L'ACB ha obert lleugerament la porta perquè els equips que per mèrits esportius aconsegueixen l'ascens no quedin fora de la lliga per la impossibilitat d'assumir les grans quantitats que s'exigien als clubs per ser-hi. L'ICL hi perd, el bàsquet i l'esport hi guanyen. Ahir, l'assemblea de l'ACB, sense els manresans, va ratificar la voluntat de fer una lliga de 17, i quan puguin de 16, amb la qual cosa es van fer les paus amb els equips grans, que no donen l'abast a jugar partits de lliga i eurolliga. Al Congost fa temps que les decisions esportives no es prenien per mantenir l'equip a la màxima divisió, i finalment s'està a la segona lliga, allà on ja fa anys que es mereix estar el club si es tenen en compte els mèrits esportius. El club ja assumeix que l'any que ve toca la LEB Or. Serà un moment determinant per a la història del club. És un mal lloc per al negoci del bàsquet i fer-hi estada més d'una temporada podria deixar l'entitat en mala situació. Caldrà treballar bé.