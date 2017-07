Examinadors a pistes

Catalunya no té prou examinadors per absorbir el nombre de joves que volen optar a treure's el carnet de conduir. És un problema que s'arrossega de fa temps, però l'administració de l'Estat no hi posa remei. Que hi hagi joves que han de fer massa temps de cua perjudica les empreses del territori que es dediquen a formar-los. És una situació que difícilment es pot entendre, perquè si hi ha més examinadors es traurà el tap que embussa les autoesoles i això repercutirà a tenir més ingressos, tant els propietaris de les autoescoles com el govern de l'Estat. La direcció general de Trànsit ja ha anunciat que es crearan noves places d'examinador, però durant el 2018. El conflicte és important, fa anys que dura i, en canvi, la solució és relativament fàcil. A la província de Barcelona hi ha 80 examinadors i els responsables de les autoescoles creuen que amb una vintena més farien. Aquesta és una ocupació pública que s'ha d'autofinançar. Un d'aquells problemes que no s'entenen (i algú no vol entendre).