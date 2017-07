Autolesions de joves

El nombre de joves atesos per autolesionar-se s'ha més que doblat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. No és un fenomen local. Diríem que és tendència. Situacions similars es viuen en bona part dels centres hospitalaris de casa nostra amb serveis de salut mental per a joves i adolescents. L'autolesió en aquestes edat ha esdevingut, en certa manera, una moda, induïda gairebé sempre per pàgines web i per xarxes socials. Un problema que ja existia, però que ara té un nou focus d'origen i ha de tenir, possiblement, noves pautes de tractament, per poder evitar els accidents i, si és el cas, poder actuar amb les persones afectades més enllà de les lesions físiques. Diferents hospitals catalans (Parc Taulí, Sant Joan de Déu d'Esplugues, Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau i l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa) han creat un grup de treball per analitzar la situació i per poder trobar pautes d'actuació conjunta que els ajudin a afrontar el nou fenomen. Greta, nom del grup, és l'esperança.