més humanitat

Residències per a gent gran, un espai de confort que permeti als usuaris poder dur-hi a terme una vida amb la màxima dignitat i humanitat. L'Hospital de Sant Andreu de Manresa està remodelant la seva, tot pensant en criteris com aquests, evitant els tractes i els hàbits generals, per passar a fer una atenció de particulars. És entrar en un nou model, un nou concepte, en el qual la fixació no és tan l'estàndard de servei, que també, com la persona, tractada una per una. Sovint passa que el canvi de viure a casa a viure en una residència no només suposa un trasllat, sinó que és una transformació total del model que un ha tingut durant molts anys. El que es vol és que aquest canvi no sigui tan sobtat, que aquest nou model pugui ser una mica més adaptat a la mida de cadascú. Sempre caldrà tenir en compte que una vida en una residència suposa un model més comunitari, però els impulsors del canvi a Sant Andreu creuen en els beneficis del canvi. Per tant, nous espais, noves intimitats, nous tractes.