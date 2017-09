Propaganda pel fet! ha celebrat vint anys amb el mateix esperit de fa dues dècades: fer d'altaveu d'artistes alternatius a través d'un segell discogràfic nascut a l'Ateneu Popular Vallcarca i traslladat a Manresa el 2002 a través del santvicentí Joan Carles Tenesa, Litus. Obrint Pas, grup insígnia del segell, Feliu Ventura, ZOO, At Versaris, La Raíz, KOP, Sara Hebe... són alguns dels artistes i grups que han confiat en una discogràfica militant amb una idea de capçalera: la música com a element de transformació social. Amb 120 discos editats en vint anys, el petit segell manresà ha consolidat la seva estructura amb un model que gestiona totes les necessitats de l'artista: treure el disc, promocionar-lo, impulsar les gires i els concerts i gestionar els drets de les cançons. Un model que, amb la crisi, els va convertir en pioners i en actors privilegiats per l'experiència per trampejar a primera línia els revolucionaris canvis que ha viscut la indústria discogràfica els darrers anys. Un aniversari per brindar per la constància.