pilots i benzina

Aquest ha estat un cap de setmana de força títols per a esportistes de Catalunya o formats aquí: Nadal, Márquez, Elías i Bou, entre d'altres. Els tres últims són tres campions mundials que aquest cap de setmana han estat protagonistes. El cerverí Marc Márquez es va imposar als pilots italians al seu país, en una prova més del campionat de Moto GP. Toni Elías, el manresà que va ser campió mundial de 250 cc, aquest cap de setmana ha mostrat als americans que encara conserva les habilitats i l'energia d'un campió. S'ha imposat en el campionat americà de Superbikes. I Toni Bou... el pierenc torna a ser campió del món de trial i en suma 22 de consecutius. Un bon dia, molt jove, va començar a guanyar títols i fa onze anys que domina les curses entre rocs i obstacles com ningú. S'hi poden buscar justificacions si algú vol rebaixar els mèrits de l'anoienc, però el món de l'esport ha d'entendre que som davant d'un pilot pràcticament únic. I, de moment, no posa pas límits.