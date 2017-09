un petit nou institut

Manresa disposa des d'ahir d'un nou institut, batejat amb el funcional i desacomplexat nom de Manresa Sis. Efectivament, és el sisè de la ciutat, i respon a la progressiva disminució del nombre d'alumnes de primària i al conseqüent creixement dels de secundària. És situat al barri del Xup, i ocupa un espai que ha quedat lliure a l'escola Muntanya del Drac. Hi estudiaran alumnes d'una quinzena de centres de la ciutat, la qual cosa vol dir que serà un institut divers que construirà partint de zero la seva pròpia realitat, amb només mig centenar d'estudiants i un model propi que es podrà anar construint dia a dia. Per al barri, allunyat del centre i demogràficament en declivi, l'aparició de Manresa Sis és una injecció de vida i una garantia de futur. Segur que ampliar algun dels grans centres hauria tingut alguns avantatges, però l'opció elegida genera també algunes oportunitats. És d'esperar que la realitat quotidiana demostri que ha estat un encert.