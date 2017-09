canvi sobtat a balsareny

L'encara alcalde de Balsareny, Albert Neiro, va fer públic dijous al vespre, hores després de comunicar-ho al seu propi partit, Gent de Balsareny, que abandona el càrrec. I en la pràctica, l'ha abandonat, ja que n'ha assumit les funcions la fins ara primer tinent d'alcalde, Mariola Fabián. Neiro hauria pogut organitzar un relleu ordenat avisant amb antelació els seus companys i mantenint-se en les seves obligacions fins que un ple faci efectiva la seva dimissió, el nomenament del substitut i l'entrada del regidor que ocuparà el seu lloc al ple. Aquesta és la manera. Però ha decidit no fer-ho així. La seva victòria electoral (amb els mateixos regidors que ERC) al davant d'un grup vinculat a Podem va ser una sorpresa, i el càrrec, pesant per naturalesa, li ha caigut al damunt en un moment d'extrema tensió política, que a Balsareny és encara més palpable per l'acció d'un delinqüent condemnat que ara es dedica a l'activisme d'ultradreta. Neiro al·lega raons personals. No en dóna cap més pista, ni dóna la cara. És molt lliure. Però no pot esperar un judici gaire indulgent quan se'n faci balanç.