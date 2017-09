Zona blava en vermell

El Montepio de Conductors critica en l'edició d'avui que l'ampliació de la zona blava de Manresa no s'ha fet amb prou debat ciutadà. Segons el Montepio, l'Ajuntament hauria d'haver tingut més en compte les entitats a l'hora de posar en marxa una remodelació de la zona d'aparcament de pagament, per a la qual hauria calgut, en paraules del director de l'associació de conductors, «consens general». La crítica del Montepio se suma a la mobilització de dijous d'unes dues-centes persones agrupades a l'entorn de l'assemblea per la mobilitat i l'estacionament públic i gratuït de Manresa. El col·lectiu critica el que considera una «mala gestió» de l'equip de govern municipal a l'hora d'afrontar un canvi que, tot i abaratir el preu de l'hora, gairebé dobla el nombre de places totals. L'Ajuntament de Manresa té un front obert per aquesta qüestió, i dispara les queixes per una decisió que es valora poc consensuada. Incrementar el diàleg entre administració i administrats pacificaria la situació.