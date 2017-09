repartir la diversitat

Set de les 13 escoles públiques de primària de Manresa, més de la meitat, han estat considerades per la Generalitat centres de màxima complexitat, que és la denominació que reben les escoles on, normalment per una alta concentració d'immigració, predomina l'alumnat amb dificultats especials de comprensió de la llengua i amb entorns sòcioeconòmics especialment desafavorits, cosa que els aporta una bagatge cultural de partida més baix. La xifra és molt alta i se'n veu encara més si es té en compte que al conjunt de Catalunya els centres que tenen aquesta qualificació només són el 13%. Aquesta alta concentració té molt a veure amb la configuració demogràfica de Manresa, però també amb que no s'ha aplicat una política orientada a evitar-la. L'esforç i el bon criteri del professorat ha aconseguit que aquesta situació no impedeixi que els alumnes aprenguin i progressin, però amb això i alguna ajuda extra de la Generalitat no n'hi ha prou. Aquest és un assumpte que mereix explicacions públiques i debat seriós sobre polítiques que impedeixin que la concentració porti a l'exclusió.