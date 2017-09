un moment excepcional

Manresa va viure ahir al vespre la manifestació més multitudinària que es recorda, amb prop de 7.000 persones. L'excepcionalitat es palpava com mai al cor de la ciutat. A Barcelona la gentada congregada des del matí continuava a la nit manifestant-se sense defallir. L'entrada de la Guàrdia Civil a departaments de la Generalitat escampats per tot Barcelona, coincidint amb la definitiva presa de control de les finances catalanes per part del ministeri d'Hisenda, ha suposat posar dues marxes més de cop en el xoc de trens que mantenen els dos executius i que, segons la filosofia expressada per Mariano Rajoy, havia de mantenir sempre les accions del govern del PP dins de la proporcionalitat. A Catalunya, un ampli sector de la població ho va viure com una agressió davant la qual cal plantar cara. La situació és excepcional. Cal que el civisme demostrat fins ara al carrer es mantingui en tot moment i que, per fi, el govern central i els partits que li fan costat acceptin que cal escoltar, negociar i buscar una veritable solució política per a Catalunya.