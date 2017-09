un gran pas a la fub

La FUB integrarà el 2019 un dels edificis de l'antic escorxador i ampliarà així amb un quart edifici les seves instal·lacions actuals. Aquest creixement, que ahir es va fer públic, és la conseqüència, principalment, de la incorporació dels estudis de Medicina, que s'aniran implantant progressivament a la ciutat. La notícia és esplèndida perquè ens mostra una institució universitària pletòrica i instal·lada dins de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya de forma positiva i profitosa, que desmenteix els temors inicials d'una desnaturalització del projecte bagenc. I ho és encara més perquè el salt endavant es fa, una vegada més, amb recursos propis, i perquè l'elecció per al creixement és òptima: un edifici amb valor patrimonial es recuperarà i s'integrarà harmoniosament per formar un potent conjunt universitari. Només cal lamentar que, quan era el moment, la llavor d'aquest projecte no es plantés al Barri Antic. Descomptat aquest lament, és obligat aplaudir la marxa d'una organització que ha demostrat que partint d'una realitat modestíssima és possible bastir a Manresa un futur engrescador.