contra la violència

Avui, Catalunya en general i la regió central de forma molt especial viuran una jornada d'aturada que seguiran de forma generalitzada tot l'ensenyament, el sector públic i bona part dels serveis de restauració i de comerç. La rapidesa i extensió de la resposta que ha rebut una convocatòria plantejada gairebé sense antelació per un col·lectiu d'entitats cíviques, econòmiques i polítiques dóna la mesura de fins a quin punt la societat catalana rebutja horroritzada les escenes de violència policial que van oferir les intervencions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en un bon nombre de col·legis electorals de l'1-O. L'esglai ha estat generalitzat en la major part de les formacions polítiques i de les sensibilitats ciutadanes. No perquè les imatges siguin diferents de les que hem vist altres vegades en càrregues policials, sinó perquè aquesta vegada s'aplicava la violència contra persones que expressaven de forma explícita la seva voluntat de presentar una oposició passiva i que no podien constituir cap mena d'amenaça. Ha estat una actuació injustificable que s'ha guanyat a pols la reacció que està rebent.