canvi a balsareny

Fa només vint dies, Balsareny tenia un alcalde i cap perspectiva de tenir-ne un altre. De cop, Albert Neiro, que havia arribat a la presidència del consistori inesperadament com a representant del grup independent d'esquerres Gent de Balsareny -vinculat a Podem-, va presentar la dimissió per raons personals no especificades sense haver avisat abans ni els seus companys regidors, i avui Balsareny s'ha llevat amb un nou batlle d'Esquerra Republicana, un nou govern, i els anteriors mandataris a l'oposició. És un gir inesperat i vertiginós del qual, tanmateix, pot sortir alguna cosa positiva. Neiro governava en una esquàlida minoria, i no va demostrar que fos capaç de sobreposar-se a aquesta limitació per exercir una acció de govern destacable. El nou alcalde, Isidre Viu, tindrà el suport d'ERC i CDC i per tant disposarà de la majoria per governar de forma estable i amb capacitat per actuar. Balsareny tindrà el govern de pacte que semblava previsible fa dos anys. Llàstima del temps perdut.