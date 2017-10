govern més social

Set entitats que treballen en el sector social a Manresa, entre elles les més importants, han elaborat un document de reclamacions a l'Ajuntament de Manresa, a qui demanen més dotació econòmica en aquest camp. Les entitats detallen al govern de CDC i ERC tot un programa d'actuacions que abasta des de millores en l'atenció a la dependència i a la gent gran fins a una atenció especial als adolescents que ni estudien ni treballen, avancen cap a l'exclusió i poden caure en addiccions. L'Ajuntament de Manresa ha manifestat repetidament el seu orgull per l'atenció que dedica a aquesta matèria, i la incorporació d'ERC a la governabilitat de la ciutat -primer amb suport extern, i després des de dins de l'equip de Valentí Junyent- es va fer, precisament, sota la premissa que comportaria un gir cap a la priorització de les polítiques socials. El programa de les set entitats no qualifica el que fa el consistori, però una demanda com aquesta constitueix un claríssim toc d'atenció que el govern haurà de considerar.