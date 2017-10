pymsa, bona notícia

L'Ajuntament de Manresa acaba d'anunciar que l'empresa Pymsa, instal.lada al barri de Valldaura, deixarà de contaminar l'aire del seu entorn amb emanacions de creosota, una substància pudent que s'impregna en la roba estesa a l'entorn i que ha estat considerada per la UE potencialment cancerígena. En concret, el pla és que la companyia porti aquesta activitat al País Basc i es concentri en altres tipus de tractaments fins al 2019, quan preveu traslladar-se. És una gran notícia que beneficiarà un considerable sector de la ciutat i molts pulmons manresans, entre els quals els que conviuen cada dia en les tres escoles que hi ha en l'àrea on es pot percebre la periòdica contaminació de l'aire. L'anunci coincideix amb investigacions realitzades per la fiscalia per un possible delicte contra la salut pública, fet que pot haver influït en el desenllaç i potser fa que els mèrits estiguin força repartits. Sigui com sigui, els veïns assoleixen un objectiu que fa quaranta anys que persegueixen i el govern de CDC i ERC que encapçala Valentí Junyent pot anotar-se aquest èxit en el seu balanç.