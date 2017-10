espais i esportistes

El tècnic del CE Manresa, Jose Solivelles, expressa un sentiment molt compartit pels moltíssims futbolistes de totes les edats que juguen al Nou Estadi del Congost quan es queixa que la gespa està en mal estat. No és estrany, ja ha esgotat el temps que se li garantia. Pensar ara en instal·lar una nova catifa seria conseqüent amb el fet que aquella és una instal·lació municipal molt utilitzada i on juga un dels equips representatius de la ciutat, però el govern municipal afronta una forta demanda dels barris i, de fet, la pròxima gespa que s'instal·larà serà la del camp de la Mion. Tindria sentit considerar que, ja que ambdues són instal·lacions municipals, se'n fes un ús coordinat i racional d'acord amb les necessitats de conjunt de la ciutat, però aquest raonament lògic topa amb el fet que també a la Mion hi ha una alta ocupació, com passa a moltes altres instal·lacions esportives de la ciutat. El problema no és només la gespa del Nou Estadi: cada cop hi ha més activitat esportiva, i els espais estan quedant petits. Cal un replantejament global, i un pla per al futur.