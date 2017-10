Berga sense píndoles

A poc a poc, l'Ajuntament de Berga, on governa la CUP, va posant els números al seu lloc. Els comptes municipals comencen a respirar i, amb prudència, els regidors de govern poden anar fent algunes actuacions i operacions que s'havien encallat. Mèrits per als actuals gestors i per als que van fer els primers passos en aquesta direcció. De les poques coses bones que ha portat la crisi ha estat l'exigència de l'Estat en el compliment de compromisos de gestió econòmica i austeritat en aquells municipis on hi havia situacions greus o molt greus, amb importants dèficits, amb deutes bancaris elevadíssims i amb una llista infinita de proveïdors que picaven a la porta de qui no pagava mai a l'hora. D'aquesta millora econòmica se'n congratulava el regidor d'Hisenda, Francesc Ribera, aquesta mateixa setmana. Aquesta millora de les finances municipals permet desencallar alguns temes, com, per exemple, la futura casa de Patum. De mica em mica, Berga deixa de prendre píndoles i té bona salut.