L'autobús de línia és el meu amic

Amb la intenció de fer efectiva la prohibició d'aparcar a la plaça Puigmercadal i de facilitar que es pugui anar a comprar al mercat municipal de Manresa amb les mateixes facilitats per deixar el cotxe que quan ho fem a les grans superfícies comercials, aquest any s'ha posat en marxa una nova promoció que consisteix en un tiquet d'aparcament gratuït d'una hora per la compra mínima de 12 euros. L'aparcament té algunes deficiències però es troba just a sota del mercat de Puigmercadal i la proposta –com tot el que és gratuït– ha tingut una molt bona acceptació. Quan aquesta promoció s'estava planificant i negociant –perquè es paga a mitges entre l'Ajuntament i els paradistes– algú va dir que potser també es podrien oferir targetes de bus gratuïtes com a alternativa al tiquet d'aparcament. Es pensava com una opció secundària destinada més a fomentar l'ús del bus que a generar gaire moviment real. La realitat ha estat una altra. Des de començament d'any s'han donat 5.529 tiquets d'aparcament i 3.094 targetes del bus (T2) però, com que les T2 no es van començar a donar fins a l'abril, la mitjana mensual del període abril-setembre és d'uns 800 tiquets de cada modalitat. Dit d'una altra manera, tot i que la primera forma de desplaçament per anar al mercat és, amb diferència, caminant, en segon lloc hi ha, empatats!, el cotxe particular i el transport públic en forma de bus.

Anant encara més enllà, aquestes dades posen en dubte algunes afirmacions habituals. La primera és aquella que diu que no es pot anar a comprar amb bus perquè les bosses pesen. Home, si vas a comprar una rentadora, sí que aniràs millor amb cotxe o furgoneta, però per fer la compra domèstica habitual de la majoria de cases o per carregar unes sabates i un jersei, el bus és la mar de pràctic. Encara més si pensem que cada cop hi ha més gent que va amb car-retons d'aquells d'anar a comprar i que, mentre l'aparcament té un temps limitat, el bus no i, per tant, pots aprofitar per fer més d'un encàrrec o per fer un vol sense pressa. I això ens porta a la segona afirmació qüestionada, la que diu que la gent no té al·licients per anar al centre i prefereix anar als polígons. Estic segur que les 800 persones que cada mes s'arriben al mercat de Puigmercadal amb bus no ho fan només per la qualitat dels productes i del tracte que s'hi ofereixen, sinó, també, perquè els agrada baixar al centre i aprofitar per veure aparadors, per menjar un croissant de xocolata, per fer una gestió o per passejar per l'illa de vianants. Per últim, la tercera afirmació discutible és aquella ximpleria que diu que a molts llocs d'Europa la gent agafa el bus, però a Manresa no perquè aquí «volem anar amb el cotxe al cul a tot arreu». Potser sí que hi ha manresans que són així, però ni són tants ni estan genèticament incapacitats per fer un canvi d'hàbits.

El repte, ara, és aconseguir que la gent de la comarca consideri també altres possibilitats de desplaçament fins a Manresa. I aquí sí que cal reconèixer que, si bé Manresa té una bona xarxa de bus urbà, no podem dir el mateix de la comarca i l'àrea d'influència. És impresentable, per exemple, que el trajecte en bus Manresa-Berga trigui una hora més (una hora!) que en cotxe. Potser podríem, tots plegats, destinar una part de les energies que dediquem a discutir sobre aparcaments a fer-ho del bus i el transport públic en general.