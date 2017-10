més ibi a manresa

L'Ajuntament de Manresa incrementarà l'Impost de Béns Immobles (IBI) un 2,5% a totes les finques l'any que ve, dins d'un increment de la pressió fiscal que el govern de CDC i ERC qualifica de «moderat» i que justifica adduint que una sentència redueix els seus ingressos en impedir que es cobri plusvàlua en les transaccions que no generen beneficis. L'increment de taxes de l'any que ve és molt considerable en termes percentuals (11,6% les escombraries) també amb una raó principal, la necessitat de construir una planta de transferència a l'abocador de brossa de Bufalvent. I amb tot plegat, el municipi encara recaptarà una mica menys que l'any passat. Es pot entendre que el manteniment de serveis exigeix mantenir els ingressos, però el fet és que l'IBI puja en un moment en què les finques urbanes no guanyen valor -de fet, n'han perdut moltíssim durant els darrers anys- i per tant no acaba de tenir sentit pagar més impostos per una propietat que val menys diners. La plataforma que demana que l'IBI es redueixi té, ara, un argument més.