clarobscurs a la c-16

Les dades d'utilització dels descomptes de l'autopista de Manresa a Terrassa ens indiquen que l'ampliació i la millora de les condicions del descompte han aconseguit fruits: des del gener, quan es van introduir les condicions que substituïen les esquifides ofertes anteriors, el trànsit que se'n beneficia s'ha doblat. A més, aquesta mesura deu haver contribuït a fer que la relació entre la C-16 i la C-55 s'hagi equilibrat i actualment ja sigui d'un 60% de cotxes per la carretera i un 40% per l'autopista. L'equilibri ha millorat cinc punts en dos anys, però encara falta molta feina per fer. De fet, les proporcions haurien de tendir a invertir-se. Tanmateix, les bones notícies tenen una cara negativa, que és que hi ha franges en què fins a un 80% de conductors que podrien utilitzar la C-16 de franc no ho fan. La realitat tossuda és que els descomptes i la manera d'aprofitar-los continuen sent massa complicats i el que caldria seria un sistema obert i pla com el que s'aplica entre les entrades nord i sud de Girona. El que hi ha ara és una millora, però el que cal al Bages no és això.