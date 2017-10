un canvi esperat

Manresa va poder tastar ahir una obra que estava projectada des de la República. Per primer cop des que es va regular el trànsit a la Bonavista, les connexions entre alguns dels carrers més importants de la ciutat (Passeig, carretera de Vic, carretera de Santpedor i carretera del Pont de Vilomara) van quedar enllaçades de forma directa i lliure, en comptes d'estar encotillades per una teranyina de maniobres i carrers intermediaris. Per a la circulació a tot el nord-est de la ciutat és un canvi de primer ordre que es pot apreciar només parcialment mentre duren les obres als accessos, que estan registrant considerables retencions. Manresa estrena un règim de circulació i un nou paisatge que esdevé una de les seves portes d'entrada. Serà segurament l'obra més recordada dels governs de Valentí Junyent. Tanmateix, la desllueix que no s'hagi pogut executar amb tot l'espai net i hi quedin algunes antiestètiques parets mitgeres. Cal confiar que la urbanització de l'espai lliure compensarà les mancances i que, al final, farà goig. Que no fos així seria una gran decepció.