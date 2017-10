Bages econòmic

L'any 2015, el Bages guanyava empreses i ocupats per segon any consecutiu, després d'un 2014 que va marcar l'inici de la recuperació del sector privat a la comarca, segons l'estudi «Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2011-2015» de la Cambra de Comerç de Manresa. Entre les dades que presenta l'estudi, destaca el creixement del 5,04% interanual del Valor Afegit Brut (VAB) comarcal, l'augment del 3,14% del VAB per empresa i el nombre d'ocupats per unitat empresarial (+2,93%). La combinació de números positius va fer créixer la productivitat de les empreses bagenques (0,20%) i va situar el VAB comarcal respecte del total català en l'1,78%, tres centèsimes més que el 2011. Una diferència poc substancial però alhora significativa del bon camí emprès per una comarca que continuava, aquell any, destacant pel pes i el bon comportament de la seva indústria. El Bages sembla haver-se adaptat prou positivament a la nova situació econòmica per encarar amb optimisme el futur.