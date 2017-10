més del que sembla

AManresa gairebé tot fa molts anys que es reclama. Dilluns es va obrir la rotonda de la Bonavista, projectada durant la República, i ahir l'Ajuntament va anunciar que ja hi ha data per a la urbanització del camí de la Gravera, una obra que els veïns del barri de la Mion reclamen des de fa vint anys. Començarà la primavera que ve i costarà mig milió d'euros. Destaca en el programa municipal perquè estem en un temps de falta d'inversions però, en realitat, es tracta, simplement, d'urbanitzar 400 metres de carrer. I es fa estrany que una inversió tan poc extraordinària hagi hagut d'esperar tant tenint en compte que, en realitat, el camí de la Gravera, contra el que podria semblar, no és un viarany perifèric i marginal, sinó que és, en la pràctica, una via de primer ordre que comunica dos barris, porta a una escola i és l'única que permet anar del nord a l'oest de la ciutat sense haver de travessar-la tota. El nou carrer farà un gran servei i evitarà que molta gent es jugui el físic com ha de fer ara. És una bona notícia; una altra de les que sembla mentida que hagin tardat tant.