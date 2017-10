Ara caldrà tota la força de la gent

Difícilment trobaríem gaires dies tan agitats políticament com ho va ser dijous passat. Una muntanya russa d'impressions i de sentiments diversos va esclatar entre els que seguien l'actualitat i es van assabentar del propòsit del president Puigdemont de dissoldre el Parlament i de convocar eleccions. Van ser moments de desorientació general que van neguitejar i mantenir expectants tant els defensors de la independència com els contraris. El camí cap a la independència ve de molt lluny, però s'havia accelerat molt en els darrers anys, sobretot a partir dels greus impediments i retallades que l'Estat va imposar durant la tramitació de l'Estatut del 2006 i la posterior escapçada definitiva del Tribunal Constitucional del 2010, en un estatut que ja havia estat votat favorablement al Parlament català i el Congrés de Diputats i havia estat aprovat en referèndum pel poble de Catalunya. Aquell greuge va desencadenar la fase més activa del procés, que va arribar al seu punt àlgid amb el referèndum de l'1 d'octubre. Un referèndum que l'oligarquia que dirigeix l'Estat preveia que no s'arribaria a celebrar mai però que va aconseguir 2.344.828 votants, que van desafiar la prohibició de participar-hi. Per això, la pregunta angoixada que es feia moltíssima gent dijous passat era com podia ser que aquest camí iniciat fa tant de temps i amb tants esforços s'acabés tot de cop amb una simple convocatòria d'unes eleccions autonòmiques.

La incògnita va durar fins a mitja tarda, quan el president Puigdemont va renunciar a aquelles eleccions i en va explicar el perquè: no havia rebut cap garantia que amb el manteniment de la suspensió de la declaració d'independència i amb la convocatòria d'eleccions el govern del PP anul·laria l'aplicació de l'article 155. Ni tampoc cap seguretat que realment es portarien a terme altres elements que teòricament formaven part d'una negociació discreta, que havia tingut lloc per mitjà d'intermediaris, entre el govern del PP i el de la Generalitat. Alguns d'aquests elements –que el president no va esmentar però que es poden trobar en més d'una pàgina d'Internet– eren la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, l'aturada de la repressió i la retirada dels efectius policials que s'havien enviat a Catalunya, i l'acceptació d'una mediació internacional. Alguna notícia d'aquesta negociació devien tenir determinats comentaristes que encara dimecres insistien que no estava tot dit i que en vint-i-quatre hores podien passar moltes coses. Sembla clar, doncs, que Puigdemont va mantenir fins a l'últim segon la porta oberta per arribar a una treva però que l'Estat s'hi va negar.

I ara què? Aquest comentari, destinat a ser publicat dissabte, s'escriu dijous a la nit. I amb la rapidesa amb què succeeixen els esdeveniments és arriscat de pronosticar cap certesa. Tot fa preveure, però, que divendres el Parlament haurà aixecat la suspensió de la declaració d'independència. Per tant, començarà un període en què caldrà defensar la nova legalitat de la república catalana. I per a aquesta defensa comptem amb una eina extraordinària: la força de la gent, la mobilització àmplia, democràtica i pacífica que mai no es cansa.