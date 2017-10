Malabars en ple terratrèmol

Si la realitat no fos tan dramàtica, n'hi hauria per riure amb els jocs de mans del Parlament. Ahir s'hi van aprovar resolucions que podrien enviar el Govern i la mesa a la garjola, però si es mira amb cura es descobreix que els diputats no van aprovar cap proclamació de la República, sinó una resolució que la dóna per constituïda, i insta el Govern a desenvolupar-la. El Parlament no va declarar res, però tothom va entendre que ho havia fet. La frase «constituïm la República Catalana» llegida per la presidenta Forcadell no apareix a la «proposta de resolució» votada, sinó al seu preàmbul, que reprodueix el document signat pels diputats de JxS i la CUP el 10 d'octubre. I el que es vota és la part resolutiva. El que realment va aprovar el Parlament, en vot secret perquè sigui indemostrable qui va votar què, és una altra cosa: «instar el Govern a dictar totes les resolucions necessàries per al desenvolupament de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República». Una llei que, per tant, es considera confirmada i en vigor des que es van proclamar els resultats del referèndum. Tot plegat s'explica pel fet que molts diputats independentistes es negaven a votar al Parlament el que consideren que ja ha estat aprovat pels vots del poble.

Però la realitat és dramàtica, i casa malament amb aquest malabarisme formal. El Senat ha beneït una aplicació de l'article 155 que dóna carta blanca a Rajoy per intervenir l'autogovern de Catalunya quan i com li sembli, començant per despatxar el Govern i assumir les seves funcions des dels ministeris, i continuant per neutralitzar el Parlament –que finalment ha dissolt. Quatre dècades d'autonomia, esborrades ahir mateix pel consell de ministres amb un cop de BOE. I la fiscalia té preparades les querelles per rebel·lió des d'abans que es votessin les resolucions d'ahir. Puigdemont i els seus consellers, i Forcadell i part de la seva mesa, seran processats com ho foren Lluís Companys i companyia ara fa 83 anys, arran del fets del 6 d'octubre del 1934; només falta el gest de la detenció. Pablo Casado ja ho havia avisat. I Xavier García Albiol: «el que la fa, la paga». Manca encara conèixer l'abast d'un factor molt important: la reacció popular; el protagonisme del carrer pot ser tan intens com immanejable, tan gloriós com imprevisible.

Dies de terribles incerteses, de grans esperances i negres presagis, i els parlamentaris fent punta de coixí, encantats dels seus malabarismes conceptuals.