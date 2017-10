prudència i civisme

El pols entre l'independentisme i el Govern central va assolir ahir un punt culminant. Després que el Parlament declarés la independència i el Senat aprovés l'aplicació de l'article 155, el president Mariano Rajoy va anunciar que ha dissolt la cambra catalana, convoca eleccions i destitueix tot el Govern en un sentit molt ampli. El Consell Executiu i la mesa del Parlament s'enfrontaran a querelles per rebel·lió. La intervenció és dràstica, i la seva aplicació concreta quan es procedeixi a substituir persones i tancar oficines crearà moments de molt alt risc de trencament de la convivència. Sense entrar en el fons de la qüestió, i al marge de les legitimitats que es puguin invocar, el Govern central ha d'actuar amb absoluta prudència i evitar l'ús de la força, del qual ja tenim un precedent; cal, també, demanar prudència en les decisions judicials i instar les formacions independentistes que, per la seva banda, mantinguin el civisme i evitin tot el que pugui afavorir la violència. Passi el que passi, les diferents opinions continuaran vivint en veïnatge i, per tant, la convivència ha de prevaldre per sobre de tot.