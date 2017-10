Indústria i serveis

L'últim estudi de la Cambra de Comerç de Manresa sobre el creixement econòmic del Bages, amb dades corresponents al 2015, posa de manifest que la comarca consolidava aquell any la recuperació iniciada tot just un any abans, després de sis d'intensa caiguda. La indústria es mantenia com el sector que impulsava l'economia del territori, amb un creixement que la situa, en termes relatius, amb un pes que suposa el doble del que hauria de ser per la dimensió demogràfica bagenca. La indústria rutlla, però els serveis, la clau de volta que dirimeix si l'evolució d'un territori és equilibrada, queden encara curts en la seva recuperació. En una comarca que intenta fer una aposta per la seva capitalitat territorial i pel turisme, l'increment relatiu dels serveis en la dinàmica econòmica hauria de ser més notable. «Hi falta camí per recórrer», reconeixia aquesta setmana el president de la Cambra, Pere Casals. És un repte per a un territori que, amb tot, gaudeix d'una bona salut industrial.